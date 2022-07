La Fonderie Horne a demandé un plafond d’émissions d’arsenic trop élevé pour Québec

La Fonderie Horne a proposé au gouvernement Legault que le nouveau plafond d’émissions d’arsenic soit de 60 nanogrammes par mètre cube (ng/m3), soit 20 fois la norme provinciale.

Québec a jugé ce plafond trop élevé, et aurait demandé à l’entreprise de le revoir à la baisse. Cette dernière a jusqu’au mois d’août pour présenter une nouvelle proposition.

«Nous avons demandé à l,entreprise de retourner à la table à dessin et de nous proposer une solution avec un seuil inférieur à celle proposée. Glencore doit donc nous proposer un amendement prochainement», a fait savoir le cabinet du premier ministre.

«Nous serons alors à même d’analyser leur nouvelle proposition et nous pourrons ensuite laisser savoir publiquement si cette norme convient à nos attentes», a-t-on ajouté.

En outre, le cabinet du premier ministre réitère que l’option de fermer l’usine n’est pas exclue, si la fonderie s’avère incapable de se conformer aux demandes du gouvernement.

«On le rappelle: notre priorité est la santé et la sécurité des citoyens. Si l’entreprise n’est pas capable de réduire ses émissions et de se rapprocher de la norme québécoise, on n’exclut pas de fermer l’usine.»

La norme québécoise pour les émissions d’arsenic est actuellement de 3 ng/m3, mais la fonderie dispose actuellement d’un droit acquis de polluer fixé à 100 ng/m3, en vertu de l’attestation gouvernementale pour la période allant de 2017 à 2022.

En 2021, les émissions annuelles d’arsenic en provenance de la fonderie qui ont été recensées étaient de 87 ng/m3, selon nos informations.

Entre 2007 et 2017, le gouvernement du Québec avait permis des émissions allant jusqu’à 200 ng/m3, même si un comité formé du ministère de l’Environnement et de la Santé publique voulait imposer un plafond de 10 ng/m3 à partir de mai 2006, et contraindre la compagnie à présenter un plan et un échéancier pour atteindre la norme provinciale.