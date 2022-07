Le PIB du Québec en baisse de 0,1 % en avril

Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,1 % au Québec en avril 2022, par rapport au mois précédent.

En mars, la hausse était de 0,7%. Toutefois, selon les données dévoilées mardi par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), «le niveau de production de la moitié des 20 grands secteurs de l’activité économique a diminué en avril».

Les industries productrices de biens ont connu une baisse de 0,6 % au cours de cette période, après un gain de 0,9 % en mars.

Cette baisse provient principalement des secteurs de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (-2 %), des services publics (-1,8 %), de la construction (-1,4 %) et de l’extraction minière, de pétrole et de gaz (-0,9 %).

À l’inverse, le secteur de la fabrication a enregistré une hausse de 0,5 %.

Les industries productrices de services ont pour leur part connu une hausse de 0,1 % au mois d’avril. Cette hausse est notamment attribuable aux services des arts, spectacles et loisirs (+ 6,3 %) ainsi que celui des services du transport et de l’entreposage (+ 2,2 %). Les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 1 %), du commerce de détail (+ 0,6 %) ont aussi enregistré des gains. À l’opposé, les secteurs du commerce de gros et de la finance et des assurances ont connu des replis respectifs de 1,6 % et 0,7 % en avril.

Pour les quatre premiers mois de l’année 2022, le PIB réel du Québec est de 4,2 % supérieur à celui des mêmes mois de 2021, a noté l’ISQ.

Selon les informations publiées par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,3 % en avril 2022 par rapport au mois précédent.