Le restaurant La Traite de Wendake participera à l'élaboration d'un menu pour le pape

Les saveurs autochtones seront présentes dans l'assiette du pape François lors de sa venue à Québec.

«Nous sommes heureux de participer et ça nous fait plaisir», a commenté le directeur général de l'Office de tourisme de Wendake, Alain Authier. C'est à la demande de l'archevêché et du cardinal Gérald Cyprien Lacroix que le restaurant La Traite, de l'Hôtel-Musée Premières Nations, à Wendake, a été invité à participer à la confection du repas qui réunira des leaders autochtones et des évêques jeudi.

Le chef Marc de Passorio a ainsi collaboré avec le chef du Château Frontenac, Frédéric Cyr, pour concocter le menu. Ce dernier mettra en vedette des mets à saveur autochtone, a indiqué M. Authier.

À l'origine, a-t-il révélé, le pape devait se rendre à Wendake pour y rencontrer les membres de la nation. Mais ses ennuis de santé et les contraintes de ce déplacement l'en ont empêché. Il dînera donc à l'archevêché. Le chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent, y est également convié.

Par ailleurs, une artiste wendate, Manon Sioui, a confectionné une chasuble pour le pape, à la demande du Vatican. Le vêtement est «orné de sobres broderies», a fait savoir la Nation dans un communiqué.

La Nation huronne-wendat estime qu'une quinzaine de ses membres ont fréquenté les pensionnats autochtones et que d'autres ont été placés dans des familles d'accueil ou des foyers d'adoption dans la foulée de la rafle qui a été perpétrée dans les années 1960.