L'inélégance spectaculaire de Stephen Harper

Lundi, Stephen Harper descendait fièrement de son Olympe d’ex-premier ministre éternellement en réserve de la République. Sur Twitter, il postait une vidéo appuyant son dauphin Pierre Poilievre dans la campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC).

Ce faisant, il torpille volontairement la campagne pourtant déjà chancelante de Jean Charest. Comme coup de Jarnac asséné à l’ex-premier ministre du Québec, difficile de faire plus retors.

Il faut dire que M. Harper n’a jamais fait dans la dentelle. On savait aussi qu’il préfère Poilievre, son protégé issu de la même droite dure albertaine. Sa sortie n’en est pas moins d’une inélégance spectaculaire.

Pour Jean Charest, c’est le coup de grâce. Il s’est donc limité à dire que Stephen Harper faisait un choix « personnel ». La réalité est que M. Charest sait fort bien que ce choix est politique et idéologique.

Tout comme il sait que pour une part substantielle des troupes conservatrices, cette bulle papale de M. Harper, l’ex-fondateur du PCC par sa fusion jadis de l’Alliance canadienne et du Parti progressiste-conservateur, devient d’office une parole d’évangile.

Pitbull hyper partisan

De toute évidence, sur la forme, l’aile dominante harperienne est aussi en quête d’un pitbull hyper partisan à la Poilievre. Capable, selon elle, de déculotter politiquement le premier ministre libéral Justin Trudeau.

Pierre Poilievre, simili-trumpien, troque en effet aisément les débats d’idées pour l’invective contre ses adversaires. À commencer par Jean Charest, son rival principal à la chefferie.

Pour M. Poilievre et ses fidèles – dont les truckers du soi-disant convoi de la liberté -, le péché mortel de Jean Charest est d’avoir été chef des anciens «progressistes» conservateurs, puis des libéraux au Québec.

Jean Charest pencherait ainsi trop à «gauche» de l’échiquier idéologique. Comme quoi, le ridicule ne tue pas.

Dans sa vidéo, Stephen Harper louange son ex-ministre Pierre Poilieve. Il le présente comme «le critique des libéraux de Justin Trudeau le plus éloquent et le plus efficace de notre parti». Ses «valeurs conservatrices», insiste-t-il sous forme de pointe implicite à Jean Charest, sont «solides».

Un schisme à venir

«C’est la raison pour laquelle, dixit M. Harper, (Poilievre) a récolté de nombreux appuis au sein du caucus et auprès des membres actuels du parti. (...) C’est de cette façon que nous gagnerons la prochaine élection fédérale.»

Or, à moins que Pierre Poilievre, dès sa victoire prévisible à la chefferie, ne se métamorphose en chaton ronronnant et nouveau converti centriste, ce qui attendra tout d’abord le PCC est un schisme.

Lent ou rapide, il expulsera du PCC les miettes restantes de l’aile progressiste-conservatrice pour laisser tout le terrain à la droite dure harperienne, version Poilievre.

Du genre «retour vers le futur» de l’Alliance canadienne, mais en plus radicalisée encore.

Si cela s’avère, les libéraux pourront dormir tranquilles. Car rien ne sera plus éloigné des réflexes politiques d’une forte majorité de Canadiens que l’agressivité et le populisme à la Trump d’un Pierre Poilievre.

L’élection de Pierre Poilievre à la tête du PCC confirmerait néanmoins que le Canada n’est pas à l’abri non plus de la montée inquiétante de l’ultra-droite à travers l’Occident.