Luis Suarez bientôt dans la MLS?

L’attaquant de pointe Luis Suarez suscite l’intérêt de plusieurs clubs de la MLS depuis quelques années, mais pourrait enfin déménager dans le pays de l’Oncle Sam sous peu.

• À lire aussi: Des points précieux

• À lire aussi: CF Montréal: Ismaël Koné dans la mire d’un club anglais

Selon le réseau ESPN, le Los Angeles FC aurait dans sa mire l’international uruguayen, qui est toujours sans contrat à l’heure actuelle.

Le vétéran de 35 ans, qui évoluait récemment avec l’Atlético de Madrid, est considéré comme un des joueurs les plus marquants des dernières années dans le soccer européen. Il a laissé sa marque avec le Liverpool FC et le FC Barcelone, remportant au passage quatre championnats espagnols et une Ligue des champions.

Des rumeurs envoyaient Suarez à l’Inter Miami en 2020, mais cette transaction a finalement avorté. Au LAFC, il rejoindrait d’autres vedettes en fin de carrière comme le défenseur Giorgio Chiellini et l’ailier Gareth Bale.