Médaillé de l’Assemblée nationale

Photo courtoisie

Le journaliste Roger Boudreau, de Mont-Joli, avantageusement connu dans tout le Bas-Saint-Laurent, vient d’être décoré de la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

L’ultime hommage lui a été rendu le 29 juin afin d’honorer la carrière exceptionnelle de journaliste qu’il a menée pendant 40 ans et pour son engagement exemplaire dans la communauté mont-jolienne et dans La Mitis.

Roger Boudreau a œuvré dans trois hebdos de Mont-Joli, ainsi qu’à L’Avantage de Rimouski, en plus de collaborer à des stations de radio et de télé régionales. Il a en outre aussi occupé le poste de directeur des communications à la Ville de Mont-Joli, de 1990 à 2001. Bravo M. Boudreau ! Sur la photo, à gauche, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, qui a remis la médaille à Roger Boudreau.

Tour CIBC Charles-Bruneau

Photo courtoisie

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a remis 385 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau lors du récent Tour CIBC Charles-Bruneau. Du 2 au 8 juillet, l’équipe de Lowe’s Canada, composée de près de 70 cyclistes, dont des associé(e)s, des marchands affiliés RONA et des partenaires fournisseurs, a participé à différents parcours allant de 50 km à 900 km. Sur la photo, de gauche à droite : Chris West, Amélie Savoie, Jonathan Durand, Nadine Chiasson, Élaine Pellerin, Audrey Archambault et Vincent Legault.

35 000 $ à amasser

Photo courtoisie

La Fondation PAKSAC m’annonce qu’elle remettra des fournitures scolaires à 500 jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches lors de l’événement La Grande Rentrée PAKSAC, qui se tiendra les 20-21 août 2022 au Centre Mgr Marcoux. Afin qu’ils puissent commencer l’année scolaire dans la dignité, l’organisme remettra notamment des sacs à dos, des boîtes à lunch, des étuis à crayons, ainsi que des outils technologiques tels que des ordinateurs portables. Marie-Claude Caron, fondatrice de PAKSAC, m’informe qu’à un peu moins d’un mois de l’événement, la Fondation PAKSAC doit redoubler d’efforts puisqu’il y a toujours 35 000 $ manquants pour la réalisation du soutien prévu. Il est possible de faire un don directement via le site de la Fondation PAKSAC : https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/715/, ou de communiquer au 418 717-AIDE (2433).

Bonne Sainte-Anne... priez pour nous

Photo courtoisie

C’est la fête de Sainte-Anne (la mère de Marie et donc grand-mère maternelle de Jésus) aujourd’hui, et donc la fin de la neuvaine à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Trois (3) messes (8 h 30, 10 h 30 et 13 h) sont à l’horaire à la Basilique, suivies de la Célébration des malades à 15 h, à l’extérieur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ève-Marie Lortie (photo), journaliste et animatrice Salut Bonjour Week-End à TVA, 47 ans... Georges Bélanger, denturologiste de Québec, 80 ans... Audrey De Montigny, chanteuse et participante de l’émission Canadian Idol en 2003, 37 ans... Sandra Bullock, actrice américaine, 58 ans... Kevin Spacey, acteur américain, 63 ans... Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones, 79 ans... Robert Rousseau, hockeyeur québécois avec le Canadien de 1960 à 1970, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 juillet 2021 : Joey Jordison (photo), 46 ans, cofondateur du groupe américain Slipknot et l’un des batteurs les plus importants de la scène metal... 2020 : Olivia de Havilland, 104 ans, actrice hollywoodienne qui avait notamment joué dans Autant en emporte le vent... 2016 : Forrest Edward Mars Jr., 84 ans, milliardaire américain, héritier du fondateur du groupe Mars... 2015 : Bobbi Kristina Brown, 22 ans, fille de Whitney Houston... 2013 : Luc Beauregard, 71 ans, fondateur du cabinet de relations publiques National et président – fondateur du groupe conseil Res Publica... 2010 : André Demers, président fondateur des Productions Horticoles Demers... 2009 : Yannick Poulin, 27 ans, policier du Service de police de Saint-Georges... 2005 : Gilles Marotte, 60 ans, défenseur de la LNH... 1995 : Raymond Mailloux, 77 ans, politicien... 1994 : Roland Gladu, 83 ans, joueur de baseball avec les Royaux de Montréal (1932-1933) et les Athlétiques de Québec (1940-1942) et les Braves de Boston (21 matchs) en 1944... 1970 : Robert Taschereau, 73 ans, politicien et magistrat.