Poilievre reçoit un cadeau du ciel

Lors des deux dernières courses à la direction du Parti conservateur du Canada, l’ancien premier ministre Stephen Harper était resté très discret – aucun candidat n’avait eu la chance d’obtenir son appui.

Cependant, hier, coup de théâtre! M. Harper fait une sortie pour donner son appui à Pierre Poilievre. C’est un cadeau en or pour le député de Carleton.

La cote de popularité de Stephen Harper au sein des troupes conservatrices est toujours très bonne. Certains membres auraient aimé que M. Harper tente un retour après le départ d’Erin O'Toole.

Un parti uni

À chaque course à la chefferie du PCC, on parle de l’importance pour les conservateurs de s'assurer que le parti demeure uni. La fragmentation de cette coalition de droite est toujours un sujet d’actualité, mais là, c’est encore plus vrai que jamais.

C’est sans doute pour cette raison que Stephen Harper a décidé de sortir de sa réserve. Il sait que si Jean Charest gagne, plusieurs conservateurs vont avoir le goût de quitter le navire.

De plus, cette sortie de M. Harper arrive à un moment critique dans la course. Les membres conservateurs ont reçu leur bulletin de vote au cours des derniers jours. Faire une annonce de la sorte à la fin du mois de juillet, ce n’est pas anodin.

La fin pour Charest?

Est-ce que cet appui pour M. Poilievre est une bonne nouvelle pour M. Charest? Non.

Avec la disqualification de Patrick Brown, c’est un deuxième coup dur pour l’ancien premier ministre du Québec.

La sortie de M. Harper confirme ce qu’on savait depuis longtemps: l’ancien chef conservateur n’est pas en amour avec Jean Charest. On savait que les relations entre les deux hommes n’étaient pas au beau fixe, maintenant c’est clair.

De plus, ce qui est aussi très clair, c’est que les membres ne seront pas insensibles à cette sortie du Saint-Père conservateur.