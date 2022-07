Québec prête à accueillir le souverain pontife

Le centre-ville de Québec bouillonnait mardi, à la veille de l’arrivée du Saint-Père. « On va être prêts ! » a assuré l’Église catholique de Québec, engagée avec les autorités dans la dernière ligne droite de cet « immense défi » logistique.

Les clôtures ont fait leur apparition un peu partout dans le Vieux-Québec, près de l’archevêché, et sur la Grande Allée, le long du trajet du pape François.

Des employés de la Ville s’affairaient à finaliser le travail près de l’entrée des plaines d’Abraham – face à l’Assemblée nationale – jusqu’à l’avenue de Bougainville.

Sur les Plaines, des ouvriers s’activaient pour achever le montage du site. L’équipe de diffusion effectuait des tests.

Dans les rues, tout près de là, difficile de rater les panneaux à messages variables qui préviennent les automobilistes des entraves à venir, ou encore les abondantes interdictions de stationnement pour cette occasion spéciale.

Le Journal a pourtant croisé plusieurs touristes, venus profiter des charmes de la Vieille Capitale, qui ignoraient tout de la visite du pape, malgré l’effervescence en ville et la présence policière accrue.

Certains, totalement indifférents, ont promis de fuir le centre-ville pour éviter la cohue. D’autres se réjouissaient de pouvoir vivre un tel moment. « Je pourrai dire : “J’y étais !” », a lancé l’un d’eux.

Des centaines de bénévoles

« Au niveau des préparatifs, ça va bien. Tous les gros morceaux sont attachés. On a des centaines de bénévoles. Tout va être prêt, a fait savoir Valérie Roberge-Dion, porte-parole de l’Église catholique de Québec. Au Centre de presse, on se prépare à accueillir plus de 500 médias. On donne déjà beaucoup d’entrevues à des médias partout dans le monde qui ont les yeux tournés vers Québec ».

« On regarde la télé aussi et on vit avec beaucoup d’émotion tout ce qui se passe dans l’Ouest. On est très excités... Ça va être notre tour [mercredi] ! », a-t-elle lancé, rappelant que l’accès aux Plaines sera libre et gratuit.

« Il y aura un corridor sécurisé, là où le Saint-Père va passer en papemobile, mais c’est conçu pour que ça soit le plus minimaliste possible. »

Un menu autochtone pour le pape

Les saveurs autochtones seront par ailleurs présentes dans l’assiette du pape François, pour sa venue à Québec, a-t-on appris mardi.

Le chef du restaurant La Traite, de l’Hôtel-

Musée des Premières Nations à Wendake, a collaboré avec celui du Château Frontenac pour l’élaboration du menu qui lui sera servi.

— Avec la collaboration de Stéphanie Martin