Six spectacles à voir à Just for Laughs

Le festival Just For Laughs fête son 40e anniversaire. Pour l’occasion, de nombreuses vedettes internationales ont remis Montréal à leur calendrier, après une absence de trois ans causée par la pandémie. Parmi les nombreux spectacles d’humour présentés dans la métropole d’ici dimanche, on a demandé au grand manitou de JFL, Bruce Hills, de nous en commenter six incontournables.

• À lire aussi: De l’humour choquant offert à Juste pour rire

• À lire aussi: Amy Schumer: tout pour faire tomber les tabous

The Chelsea Handler Gala

Photo courtoisie, Just For Laughs

« [Chelsea Handler] est quelqu’un qui vient au festival depuis longtemps. Elle est l’une des meilleures stand-up dans l’industrie. Ce que nous essayons de faire maintenant avec les galas, c’est qu’ils soient animés par des humoristes de stand-up qui sont au sommet de leur forme. Nous n’avons plus des personnalités de la télé ou des castings étranges pour animer. Tous nos galas sont animés par des humoristes de stand-up qui font du stand-up. Ils ne font pas des chansons ni de la danse. C’est aussi dans une salle [Théâtre Maisonneuve] plus intime cette année. Chelsea est une stand-up fantastique qui aime toujours dire son opinion. Elle a du matériel intelligent. Elle est aussi une animatrice phénoménale. Elle a remplacé Jimmy Kimmel il y a quelques semaines [pour son talk-show]. Elle a fait un excellent boulot. »

► Jeudi, 19 h, Théâtre Maisonneuve

Kevin Hart – Reality Check

Photo courtoisie, Just For Laughs

« C’est une situation incroyable pour le festival avec Kevin. Il était un nouveau visage chez nous à New Faces of Comedy, en 2001. C’est notre vitrine principale pour les découvertes à Just For Laughs. On ne peut pas être plus fiers d’avoir Kevin de retour. Je suis pas mal sûr qu’il va remplir le Centre Bell au maximum de sa capacité. C’est intéressant pour nous d’avoir un si bon ami du festival qui revient nous voir et qui vend autant de billets dans un aréna. Et attendez-vous à ce que Kevin fasse de petites apparitions surprises sur les autres spectacles de ses amis cette semaine. »

► Vendredi, 20 h, Centre Bell

Jimmy Carr – Terribly Funny 2.0

Photo courtoisie, Just For Laughs

« C’est un gars qui vient au festival depuis si longtemps, on trouvait que c’était le bon moment de le placer à la Place des Arts. Il joue dans de grandes salles partout dans le monde maintenant. Ses tournées en Angleterre sont légendaires. [...] Son nouveau spectacle est très drôle, choquant par moments. Il y va pour la jugulaire. »

► Mercredi, 20 h, Salle Wilfrid-Pelletier

John Mulaney – From Scratch

Photo courtoisie, Just For Laughs

« J’ai vu son spectacle l’an dernier à New York. Il travaillait là-dessus. Je crois que c’est l’un de ses spectacles les plus achevés. C’est tellement bon et drôle. C’est très personnel. John est l’un des maîtres véritables du stand-up. Ce spectacle, c’est lui à son meilleur. »

► Jeudi, 19 h et 21 h 45, Salle Wilfrid-Pelletier

Hasan Minhaj – The King’s Jester

Photo courtoisie, Just For Laughs

« J’ai vu son spectacle à Toronto. C’était fabuleux. Ce gars-là est une superstar. Là-bas, il a rempli quatre soirs un aréna de 7000 places ! Les gens qui vont avoir la chance de le voir à la Place des Arts, c’est vraiment spécial. C’est un cadeau qu’il nous fait pour les 40 ans de Just For Laughs de jouer dans une salle si petite. »

« Il fait un spectacle multimédia qui est différent de Homecoming King [son spécial sur Netflix]. Il explore sa carrière, la célébrité, la famille, la nature de la satire et pourquoi il fait de l’humour. Le public pourra apprécier son style énergique qui est sa signature et ses propos intelligents. »

► Vendredi, 19 h, Salle Wilfrid-Pelletier

Bill Burr – Slight Return

Photo courtoisie, Just For Laughs

« Nous avons une longue relation avec lui. Nous ne pourrions pas être plus heureux de l’avoir cette année. [...] Bill est le seul fan des Bruins de Boston que j’aime ! [rires] Nous sommes tellement heureux de l’avoir. Il y a beaucoup d’humoristes qui viennent cette année qui sont au sommet de leur carrière en ce moment. Bill est l’un des meilleurs et plus purs humoristes de stand-up dans le monde. Il vend beaucoup de billets. Son nouveau spécial sur Netflix [Live at Red Rocks] est incroyable. »

► Samedi, 20 h, Centre Bell