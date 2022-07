Tramway : des travaux préparatoires vont débuter sous peu à Cap-Rouge

La Ville de Québec annonce qu’elle amorcera, au cours des prochains jours, des travaux préparatoires dans le secteur de la rue Mendel, à Cap-Rouge, en prévision de la construction du futur garage du tramway.

• À lire aussi: Confiants de gagner «au fond», les opposants au tramway poursuivent le combat en cour

Ces travaux, qui comprennent la coupe de 14 premiers arbres, permettront de préparer le site et d’aménager une aire de transbordement en prévision du chantier d’envergure qui, lui, prendra son envol en septembre, apprend-on dans un communiqué diffusé mardi matin.

« Cette aire de transbordement permettra de rendre le site opérationnel et d’assurer le respect des échéanciers pour la réalisation des travaux préparatoires de décontamination et de déboisement du site du futur centre d’exploitation et d’entretien (CEE) du tramway annoncé en mai dernier », peut-on lire.

La Ville prévoit aussi, par la même occasion, s’attaquer à la renouée Japonaise, une plante exotique envahissante présente dans le secteur.

Déboisement massif

Cette première phase de travaux, qui débutera en septembre, vise à décontaminer une superficie de 1,5 hectares, utilisée autrefois comme un dépotoir. D'autres travaux de déboisement sur une superficie additionnelle de 3,5 hectares débuteront quant à eux en décembre et se poursuivront en 2023.

Ce chantier préparatoire avait déjà été annoncé. Rappelons qu’au total, 11 hectares de boisés (incluant 8 hectares de milieux humides) seront détruits dans le secteur Chaudière pour accueillir l’immense garage du tramway, grand comme six terrains de football.

La Ville a déjà reçu toutes les autorisations nécessaires du ministère de l’Environnement pour aller de l’avant.

La Ville rappelle dans son communiqué qu’elle compensera la perte de superficies boisées « avec un ration de 1 pour 1 » et qu’elle conservera et aménagera 4,5 hectares de boisés dans ce secteur au bénéfice des citoyens. La Ville plantera également 1 200 arbres d’alignement le long des infrastructures du tramway dans le secteur Chaudière.