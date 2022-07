Une lucrative prolongation pour Jonas Siegenthaler

Alors qu’il doit jongler avec trois possibles audiences en arbitrage, le directeur général des Devils du New Jersey, Tom Fitzgerald, a pris le temps de négocier une prolongation de contrat de cinq ans et d’une valeur de 17 millions $ avec le défenseur Jonas Siegenthaler.

Le club a annoncé le tout mardi. Cette nouvelle entente entrera en vigueur pour la saison 2023-2024 puisque Siegenthaler doit encore écouler une année à son pacte actuel.

Âgé de 25 ans, Siegenthaler disputait en 2021-2022 une première campagne complète avec les Devils. Il a amassé un but et 17 points en 71 rencontres. Il s’est démarqué en terminant au premier rang du club chez les arrières avec 98 mises en échec et au deuxième pour les tirs bloqués, avec 106.

En carrière avec les Devils et les Capitals de Washington, le Suisse a totalisé trois filets et 27 points en 175 matchs.

Fitzgerald devra maintenant poursuivre les discussions avec les attaquants Jesper Bratt, Miles Wood et Tyce Thompson, sans quoi les trois joueurs autonomes avec compensation passeront devant un arbitre les 3, 6 et 11 août respectivement.