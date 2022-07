RACINE, Réjean



Homme dévoué et aimant, il était le cœur, le soutien et l'équilibre de sa famille.C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réjean Racine, conjoint de dame Hélène Moore. Il nous a quittés subitement à son travail, le 14 juillet 2022 à l'âge de 61 ans et 11 mois. Il était le fils de feu monsieur Ovila Racine et de feu dame Gisèle Morel. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 2 heures avant la cérémonie, soit de 11h à 13h. Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène, son fils adoré Marc (Pascal Lefebvre); son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur: feu Michel (Lise Couture), Micheline (feu Jean Racine), Danielle (Réjean Lebel), Claude (Marie-Christine Rancourt); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moore: Aline (feu Jean-Louis Lamontagne), Pierrette (feu Jean-Claude Fortier), Gilles, Nicole (Jean-Guy Gravel), France (Gaston Blouin), Jacques et Jean-Pierre (Katheryne Boily). Il quitte également son très cher neveu Christian, son filleul Francis, ses employés des "Entreprises Réjean Racine inc." ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/