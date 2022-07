POWERS, Rollande Cauchon



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 23 juillet 2022, à l'aube de ses 90 ans, est décédée dame Rollande Cauchon, fille de feu monsieur Roméo Cauchon et de feu Marie-Ange Gravel. Elle demeurait à Château-Richer, autrefois de Beaupré. La famille accueillera parents et amis pour une rencontre de solidaritéde 9h à 10h30Les cendres seront déposées au cimetière Le Jardin des Montagnards de Beaupré à une date ultérieure sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants et ses belles-filles: Richard (Catherine Jean-Beaulieu), Sylvie, Michel (Josée Duhaime) et elle était la mère de feu James (Denise Labrecque), feu Alain, feu Mark et feu Patrick; ses petits-enfants: Anthony Powers (Mélissa Demers), Andréanne Powers, Frédérik Paré (Sandy Gingras-Laplante), Marie-Ève Paré (Marc-Olivier Laquerre) et leur père Richard Paré; ses arrière-petits-enfants: Edward et Ariane Powers, Charlotte, Victor et Simone Gingras-Paré, Alicia Laquerre; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gisèle (Marc Laberge), feu Denise (Yvon Chandonnet), Marcelle (Michel Lemelin), Anne-Marie (feu Joseph Mecteau), Claudette Laverdière, feu Céline (René Mathieu), Diane (Gaston Boutet) et elle était la sœur de feu Gemma (feu Noël Giguère), feu Jeanne D'Arc (feu Rock Dionne), feu Noël (feu Jeannine Bilocq), feu Monique, feu Clément, feu René et feu Jacques; sa belle-sœur de la famille Powers: feu Jean-Rock (Gisèle Tremblay) et elle était la belle-sœur de feu Berthe Powers (feu Laurent-Charles Simard), feu Ovila Powers (feu Laure-Aimée Kennedy), feu Ghislaine Powers (feu Roland Lavoie) et feu Murielle Powers (feu Maurice Buisson). Elle quitte également sa grande amie Lorraine Lacasse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier chaleureusement sa sœur, tante Diane, pour son accompagnement de toujours, son neveu Jean Lavoie pour ses visites spontanées très appréciées et un merci spécial au docteur Robert Cadrin et au personnel du Manoir du Château pour leur humanité, leur soutien et la qualité des soins prodigués. Nous tenons également à remercier sincèrement le Père Jacques Fortin pour sa disponibilité, sa grande délicatesse et sa bienveillance envers notre mère Rollande. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/