NOLIN, Françoise Lafond



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 16 juillet 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Françoise Lafond, épouse de Raymond Nolin. Elle était la fille de feu Eugène Lafond et de feu Albertine Cloutier. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera aule jeudi 28 juillet de 18h à 21h et le vendredi 29 juillet de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Raymond Nolin, ses enfants: Yves (Monique Boivin), feu Dominique (Hélène Hanson (François Grenier)), feu Lyne (Charles-Émile Laflamme (Normande Labrecque)), Jean (Michèle Rivard), Martin (Marie-France Robitaille) et Julie (Gino Vallée); ses petits-enfants: Isabelle (Nicolas), Catherine, Jean-Simon (Katy-France), Pierre-Luc (Marie-Christine), Jérôme, Vincent, Antoine (Romy), Sophie (Francis), Olivier (Raphaëlle), Guillaume (Virginie), Rachèle (Samuel), Laurence (Jonathan) et William (Mégane) ainsi que ses 8 arrières petits-enfants adorés. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Gabrielle Lafond, ses belles-sœurs: Yolande Nolin, Denise Nolin, Yolande Plante et Ginette Maheux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses deux enfants Lyne et Dominique ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lafond et Nolin qui l'ont précédée dans la mort. La famille désire remercier la Dre Joanie Carrier et tout le personnel soignant de l'URFI de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1