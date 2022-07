BISSON, Georges



À son domicile, le 21 juillet 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Georges Bisson. Époux de madame Céline Faucher, fils de feu monsieur Appolinaire Bisson et de feu madame Mathilda Guay. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, monsieur Bisson laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Nathalie Bourget), Martyne (Sylvain Bérubé) et Daniel; ses petits-enfants: Antoine (Camille Bisson-Cauchon), Marie-Ève (Olivier Bussières), David, Jean-Olivier, Sara, Pierre-Alexandre, Roxanne (Simon Robert) et Marie-Pier; ses arrière-petits-enfants: Léon et Alice; ses frères et sœurs: feu Jeanne- d'Arc (feu Roland Guay), feu Marie-Paule (feu Ernest Guay), feu Benoit (feu Victorine Pelletier), feu Alyre (feu Noëline Larivière), feu Jean-Marie (Hélène Roy), feu Sœur Madelaine, feu Marguerite (feu Gaudias Fradette), feu Gérard, feu Noël, Gilles (Aline Bélanger), Yvonne (Pierre Bourgouin), Anne-Marie (Richard Robert), Marc-Yvon (Jeannette Casavan), Aline (Noël Bolduc) et Jean-Paul (Ruth-Jeanne Doell); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faucher: Sœur Yolande, feu Guy (Nicole Boulay), feu Camile (feu Gisèle Cloutier), feu Dominique (Fleurette Poulin), Gervais (feu Lorette Morin), Véronique (feu Georges Rancourt), feu Rémi (Huguette Paquet), Jean-Luc (Lise Faucher), feu Ginette (feu Emile Poirier), Dorothée (Paul-André Guilbeault), feu Michel (Rosella Lebel) et feu David. La famille recevra les condoléances àde 17h à 19h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec (Hôpital Laval) ainsi que monsieur Jean-Noël Deschênes pour tous les services rendus.