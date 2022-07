BRETON RÉMILLARD, Annette



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 19 juillet 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Annette Rémillard, épouse de feu monsieur Philippe Breton. Elle était la fille de feu Herménégilde Rémillard et de feu Eva Lemelin. Elle demeurait à Saint- Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h30,. Les cendres seront déposées, par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles (Agathe Leclerc), feu Martin, Simon et feu Hélène; ses petits-enfants: Stéphanie Breton, Geneviève et Jessica Breton, Maxime Bélanger et Sarah Grondin; ses arrière-petits-enfants: Charlotte et Justin Savoie, Emy Therrien, Abby, Annabel et Chloé Lachance. Elle était la sœur de: feu Léopold (feu Thérèse Morasse), feu Armand (feu Jeanne Richard), feu Roland (Germaine Gagnon), feu Eudore (feu Bertha Gilbert), feu Albert (feu Suzanne Veilleux), feu Lauréat (Cécile Duchesneau), Thérèse (feu Louis Goulet), feu René (feu Noëlla Bernard), feu Éva (feu Robert Morin), feu Aline (Jacques Duchesneau) et feu Eugène (feu Liliane Lagacé). De la famille Breton, elle était la belle-sœur de: feu Rachel (feu Fernand Boutin), feu Marguerite (feu Lucien Boutin), feu Pierre et Raymond (feu Juliette Payant). La famille remercie très chaleureusement toute l'équipe du CHSLD de Saint-Raphaël pour les très bons soins apportés à madame Annette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon Espoir MRC-Bellechasse à l'adresse suivante: 80, Boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Rémillard a été confiée pour crémation à la