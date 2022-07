Biden salue les avancées démocrates sur ses projets au Congrès

Le président américain Joe Biden a salué mercredi une avancée majeure vers l’approbation au Congrès de ses projets sur la santé et sur la crise climatique, considérés auparavant comme presque morts-nés, après que des élus démocrates ont réussi à s’entendre.

« Ce sont les actes que le peuple américain attendait. Cela répond aux problèmes d’aujourd’hui -- des coûts de santé importants et l’inflation globale -- et (représente) des investissements dans notre sécurité énergétique pour le futur », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Le texte de loi doit encore surmonter plusieurs obstacles avant une potentielle adoption, mais le projet à plusieurs centaines de milliards de dollars a récolté le soutien crucial du sénateur Joe Manchin, à l’aile droite du parti démocrate.

Son opposition avait par le passé tué dans l’œuf des projets ambitieux de Joe Biden en raison de la majorité très étroite des démocrates au Sénat.

Pour le président, dont la popularité a plongé depuis son élection, la trêve avec Joe Manchin représente un coup de pouce en amont des élections de mi-mandat en novembre, lors desquelles il est attendu que le parti démocrate perde le contrôle du Congrès au profit des républicains.

En cas d’adoption, le texte de loi verrait quelque 369 milliards de dollars être investis dans des projets d’énergie verte et des initiatives pour le climat, et 64 milliards dans des dépenses de santé au niveau des États.

En contrepartie, 739 milliards de dollars de financement doivent être levés, dont une grande partie proviendrait d’un taux d’imposition des entreprises de 15 %.

Quelque 300 milliards supplémentaires levés grâce au projet de loi iraient au remboursement du déficit fédéral.

La bonne nouvelle pour le président démocrate intervient au moment où le Congrès se rapproche de l’adoption d’une autre de ses priorités : un fonds de 52 milliards de dollars pour encourager la production aux États-Unis de semi-conducteurs, au cœur de toute l’électronique moderne.

Le financement pour l’énergie verte « créera des milliers de nouveaux emplois et permettra de faire baisser les coûts de l’énergie à l’avenir », a avancé Joe Biden.

« Nous paierons pour tout cela en demandant aux grandes entreprises de payer leur juste part d’impôts, sans aucune augmentation d’impôt pour les familles gagnant moins de 400 000 dollars par an », a-t-il ajouté.

Le président a également remercié Joe Manchin, un partenaire souvent volatil au Sénat, pour son « effort incroyable ».

« En cas d’adoption, cette législation sera historique, et j’exhorte le Sénat à avancer sur ce texte dès que possible, et que la Chambre des représentants suive également » a-t-il appuyé.