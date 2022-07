FRENETTE, Suzanne Dupuis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juillet 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Suzanne Dupuis, épouse de feu Georges Frenette et fille de feu dame Béatrice Turcotte et de feu monsieur Origène Dupuis, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles bien-aimées: Francine (Claude Duval), Diane (feu Lionel Simard), Doris (François Duchesne), Kathy (Marc Fortin); ses chers petits-enfants: Martine (Jimmy Perron), Christian (Mélanie Roy), Guillaume (Marie-Christine Fillion), Pierre-Luc (Laurie Caron) et Laurence; ses arrière-petits-enfants: Vincent, Hubert, Alexandra, Daphnée, Jake et Lewis. Elle était la sœur de feu Adrien (feu Julienne Blanchette), feu Raymond (Thérèse Charest), feu Marie (feu Adélard Mainguy), feu Élianne, feu Marcel, feu Dominique, feu Lionel, feu André et Jean. Elle était la belle-sœur de feu Angéline (Lucien Cauchon), feu Annette (feu Jean-Charles Hébert), feu Louisette (feu Joseph Langlois), feu Roméo (feu Augustine Piché), feu Jules (Fleurette Savard), feu Hélène (feu Raymond Martin), feu Roland (Yvette Huot), feu Paul-Émile (Diane Paquet), Aline (Georges Jodoin), Claude, Marcel (feu Lucille Côte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces un ami de la famille Marc St-Hilaire ainsi que d'autres parents et amis. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 9 h à 11 h.Ses cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie. Un remerciement spécial à Francine et Claude pour leur grand dévouement à l'égard de notre mère depuis les quelques dernières années ainsi qu'à tout le personnel de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et pour leur grande écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, Région de Québec (245 rue Soumande Québec QC G1M 3H6) Site : www.scleroseenplaques.ca, tél. : 418-529-9742