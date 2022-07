«Decypher»: l'histoire du break à Montréal

Passionné du breakdance, Léo Caron s’est donné pour mission de retracer l’histoire montréalaise de la discipline, dans un documentaire. Rempli d’images d’archives, il espère que son film pourra intéresser autant les néophytes que les amateurs.

«J’avais envie de mettre ça en lumière et de le présenter au public et aux gens qui ne connaissent pas nécessairement la danse. Je voulais le faire d’une perspective d’artiste, mais pour que ce soit accessible et que ça raconte une histoire cohérente», a révélé le jeune réalisateur.

Lui-même est un ancien danseur de break, ou breakdance, sous son appellation plus commune. C’est à la suite d’une blessure que l’idée de retracer l’évolution de la discipline au Québec a germé dans son esprit.

PHOTO COURTOISIE

«Je voulais faire un projet qui serait lié à ma passion, et qui me permettrait d’en apprendre plus sur cette culture-là à Montréal et sur son histoire», a expliqué M. Caron.

En 2024, la discipline fera son entrée officielle aux Jeux olympiques, à Paris. Le chemin pour s’y rendre a été long depuis ses débuts à New York, dans les années 1970. Bien que le break devienne plus accessible et visible, M. Caron estime qu’une certaine part de mystère demeure, alors qu’il a longtemps été associé à la culture underground.

«Il y a encore des préjugés, croit-il. La plupart naissent du fait que les gens ne connaissent pas bien ça. Ça reste marginal, même si ça devient de plus en plus commercialisé, reconnu et respecté.»

Alliant gymnastique et créativité, la danse se distingue notamment par son aspect acrobatique. Ses figures au sol sont également l’un des points qui la rendent reconnaissable pour le grand public.

PHOTO COURTOISIE

Intitulé Decypher, le documentaire est le fruit de trois années de travail, au cours desquelles M. Caron aura réalisé une trentaine d’entrevues avec plusieurs acteurs importants du mouvement montréalais. Il s’agissait d’une première expérience du genre pour lui. Il s’était d’ailleurs associé à cet effet à un ami d’expérience pour le filmage et le montage.

Point important à ses yeux, il a pu obtenir de nombreuses vidéos d’archives qui en retracent les débuts.

«Il y a plein de personnes qui ont des cassettes datant des années 1980-1990 qui n’ont jamais été diffusées. C’est sacré pour eux, ils ne voulaient pas les donner à n’importe qui», s’ est enthousiasmé le documentariste.

PHOTO COURTOISIE

«Le but, c’est d’offrir une plateforme pour les gens qui ne connaissent pas le break, pour le découvrir dans un format intéressant. C’était aussi de mettre en lumière le talent des pionniers à Montréal et de raconter cette histoire» a confié M. Caron.

Bien qu’il soit conscient qu’il lui sera impossible de plaire à tout le monde, M. Caron a souhaité poser un regard objectif sur le mouvement, espérant que chacun puisse s’y retrouver. Lui-même a indiqué d’ailleurs en avoir beaucoup appris au cours de son projet.

«C’est juste intéressant d’en apprendre sur un mouvement comme ça qui a connu plein de phases vraiment différentes. C’est encore relativement jeune, et il garde une certaine structure proche de ses racines», a-t-il soulevé.

Le documentaire sera présenté en avant-première jeudi, au cinéma Impérial.