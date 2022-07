Des profits de plus de 364 M$ pour CGI au troisième trimestre

Le groupe montréalais CGI continue d’afficher de solides résultats financiers avec une hausse de son bénéfice et de ses revenus pour le troisième trimestre 2022.

Le géant du support informatique a enregistré un bénéfice net 364,3 millions $, en hausse de 7,6 % par rapport à la même période de 2021, pour une marge de 11,2 %.

Le bénéfice par action diluée s’est établi à 1,51 $ contre 1,36 $ une année plus tôt, ce qui représente une hausse de 11 %.

Les revenus de CGI durant le trimestre clos le 30 juin ont augmenté de 7,9 % pour atteindre 3,26 milliards $ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les activités d'exploitation de la firme montréalaise ont généré des flux de trésorerie stables de 419,2 millions $, ce qui représente 12,9 % des revenus.

Les nouveaux contrats ont atteint 3,41 milliards, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 104,7 % d’une année à l’autre.

«Nous avons poursuivi l'exécution de notre stratégie de croissance rentable interne et par acquisition et affiché une augmentation à deux chiffres sur 12 mois, aussi bien pour nos revenus que pour le bénéfice par action», a indiqué mercredi George D. Schindler, président et chef de la direction.

«Nous sommes bien positionnés grâce à notre portefeuille de services et à notre bilan solide pour aider nos clients à composer avec la conjoncture économique actuelle, tout en continuant à stimuler la croissance et la rentabilité de notre entreprise», a-t-il ajouté.