[EN IMAGES] SPVM: enquête sur une vidéo controversée d’un policier avec une «influenceuse»

Un policier de Montréal fait l'objet d'une enquête de ses patrons après s'être exhibé sur les réseaux sociaux avec une influenceuse qui porte son uniforme et arbore son badge.

«Le SPVM avait été informé de ces vidéos et a immédiatement saisi le Service des affaires internes pour faire enquête», confirme au Journal le corps de police.

Les autorités indiquent aussi que le policier Jocelyn Tardif, que l’on voit dans ces séquences controversées et diffusées par une internaute avec plus de 10 000 abonnés sur TikTok, a été rencontré par la direction cette semaine.

Photo Facebook, Jo Late

«Le SPVM s’assurera que le Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal a été respecté. Celui-ci prévoit notamment que le policier doit, en tout temps, éviter tout comportement de nature à faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions», indique-t-on.

Capture d'écran TikTok / canadablacktv.expose

Agent suspendu?

Notons que le corps de police a toutefois refusé de révéler si Jocelyn Tardif a été suspendu.

«On ne transmet pas d’information sur les dossiers disciplinaires de ses policiers. En effet, tous les renseignements contenus dans ces dossiers sont personnels et confidentiels», explique le SPVM.

«En raison de l’enquête en cours, nous ne ferons pas d’autres commentaires sur ce dossier», ajoute-t-il brièvement.

Capture d'écran TikTok / canadablacktv.expose

Danse en uniforme

Au moins deux vidéos diffusées en direct sur le compte Tiktok d’une femme qui se décrit comme une «influenceuse» sont au coeur de cette controverse. Celle-ci se filme avec le policier qui donne d’ailleurs son consentement à être exposé.

À un certain moment, la jeune femme insulte le SPVM et les milliers d’abonnés à son compte, tout en portant l’uniforme du policier qui la regarde sans broncher. Celle-ci montre le badge de l’agent à la caméra et danse vêtue de la chemise et de la casquette du policier.

Plusieurs internautes signalent ensuite en commentaires sous la vidéo que l’influenceuse semble intoxiquée. À un certain moment, Jocelyn Tardif se voit même contraint de justifier l’état de sa compagne.

«Si elle consommait, je ne serais pas ici à soir. Je suis contre ça, c’est contre mes valeurs... Si on consomme de quoi, c’est ce qu’ils ont à la SQDC», se défend le policier, alors que la jeune femme lui lèche l'oreille.

Nos demandes d’entrevues avec Jocelyn Tardif et l’influenceuse sont restées sans réponse mercredi.

- Avec la collaboration de Maxime Deland