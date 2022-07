Coût de la vie: forcés de bouder des sections pour joindre les deux bouts

Des clients de Walmart donnent raison au grand patron de la multinationale en boudant l’allée des vêtements en magasin afin d’être certains d’avoir assez d’argent pour s’acheter des aliments ainsi que de l’essence.

« Les niveaux croissants d’inflation des aliments et du carburant affectent la façon dont les clients dépensent », a résumé lundi le PDG de Walmart, Doug McMillon.

Pour l’entreprise, l’inflation fait mal au point où elle anticipe maintenant une chute de 10 % de son bénéfice d’exploitation.

Titre en baisse de plus de 10 %

En gros, on dépense plus pour les produits essentiels et on boude des rayons comme celui des vêtements, ce qui force Walmart à baisser parfois les prix de ses stocks pour arriver à les écouler.

Hier, le titre de Walmart action s’est effondré de 7,64 $, 10,09 %, en Bourse pour digérer les attentes revues à la baisse.

En même temps, un autre géant, Unilever, s’est aussi dit frappé par l’inflation galopante, qui lui a fait hausser ses prix jusqu’à 11 % en un an.

Mollo même au Walmart

Au Walmart du boulevard Roland-Therrien, à Longueuil, hier, Claude Lamothe, 84 ans, en avait long à dire sur la flambée des prix, qui le pousse à fréquenter le Walmart et le Maxi pour maximiser son pouvoir d’achat.

« C’est la viande surtout qui est chère. Nous, ça prend du fer pour vivre. Il faut l’acheter pareil. On n’a pas le choix », a soupiré l’ex-officier de sécurité à la retraite.

Au moins, a-t-il raconté, il n’a pas de voiture à faire boire. Pas de facture salée d’essence pour celui qui arpente plutôt les pistes cyclables de son voisinage en quadriporteur.

« C’est vrai qu’il faut faire attention, et y aller mollo », a concédé l’homme lorsqu’on lui a demandé s’il coupe dans ses achats de vêtements.

Manger moins

Photo Francis Halin

Pour Ronualdo Portales, 30 ans, un travailleur de la construction rencontré à l’entrée, la surchauffe inflationniste l’a amené à revoir son alimentation.

« Si l’on mange moins, on a beaucoup plus d’argent à dépenser dans l’essence et les vêtements », a expliqué l’homme qui dit manger à sa faim, sans excès.

Dans le rayon des vêtements, Alexandre Mazela, un préposé aux bénéficiaires de 36 ans, avait beaucoup « de points d’interrogation » en tête face aux hausses de prix, qui cascadent dans son portefeuille.

« Il faut réduire certains achats de vêtements pour économiser, sinon on arrive à la fin du mois avec trop de factures », a conclu l’homme.