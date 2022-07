Guerre de Corée: des anciens combattants du Bas-Saint-Laurent honorés

Il y a 69 ans jour pour jour, des représentants de l'armée coréenne, de l'Armée chinoise et des Nations unies signaient l'armistice mettant fin à la guerre de Corée.

La Légion royale canadienne a d'ailleurs souligné dignement la contribution inestimable de ces combattants, mercredi et deux vétérans de la guerre du Bas-Saint-Laurent ont été honorés.

Rappelons que 26 000 Canadiens ont été déployés au combat. Plus de 1000 d’entre eux ont été blessés, et plus de 500 ont perdu la vie, dont deux Rimouskois en 1952.

«Il y a deux anciens combattants qui sont décédés, a expliqué d’entrée de jeu le président de Légion royale canadienne (filiale Joseph Kaeble), Jean-Rock Lavoie. Il y a beaucoup de monde du Bas-Saint-Laurent qui ont participé à cette guerre, et qui ont été considéré comme des héros avec des actes de bravoure.»

Pour les deux vétérans présents, il s’agissait d’un moment solennel haut en émotions. Âgé de plus de 90 ans, le vétéran Yvon Rousseau a partagé à TVA Nouvelles quelques souvenirs de la guerre.

«J’étais ingénieur dans l’armée canadienne en Corée», a-t-il expliqué.

«Nous on faisait des ponts. On s’occupait aussi des mines la nuit. Miner, déminer... beaucoup de travail de nuit», s’est-il souvenu.

«À 92 ans, je ne pensais pas vivre ce moment. Je suis chanceux d’être entourés de mes amis», s’est confié William Pearce, également vétéran.

Même si l’armistice a été signé en 1953, rappelons que la guerre n’est officiellement pas terminée. Aucun traité de paix n’a été signé. En 2018, le chef suprême de la Corée du Nord Kim Jong-Un et l’ancien président de la Corée du Sud Moon Jae-in se sont rencontrés dans la zone démilitarisée et ont accepté de travailler pour mettre officiellement fin à la guerre.