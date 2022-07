Joe Biden testé négatif à la COVID-19 après cinq jours de traitement

WASHINGTON | Le président américain Joe Biden a reçu deux tests négatifs à la COVID-19 après cinq jours de confinement et de traitement contre la maladie et peut désormais sortir de son isolement, a annoncé son médecin dans une lettre publiée mercredi par la Maison-Blanche.

«Hier soir, et à nouveau ce matin, il a testé négatif», a écrit le Dr Kevin O’Connor, qui ajoute que Joe Biden, «avec ces résultats rassurants», va «mettre à terme à ses mesures d’isolement strict».

Le président démocrate de 79 ans avait été déclaré positif le jeudi 21 juillet avec des «symptômes très légers» et s’était depuis retiré dans ses appartements de la Maison-Blanche, poursuivant son travail à distance.

Une prise de parole du président prévue pour 11H30 a été annoncée dans la foulée.

Joe Biden «a terminé son traitement de cinq jours au Paxlovid (un médicament antiviral) il y a 36 heures», a précisé le Dr O’Connor, précisant qu’il demeurait «sans fièvre» et que son état de santé s’était «progressivement amélioré et ses symptômes (avaient) quasiment disparus».

Le médecin indique également dans sa lettre que le président, le plus âgé à tenir les rênes du pouvoir, portera un masque pour les dix prochains jours lorsqu’il sera entouré et qu’il sera testé plus régulièrement.

Joe Biden est vacciné contre la COVID-19 et a reçu deux doses de rappel.