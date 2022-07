La pêche toujours excellente aux Portes de l’Enfer

La qualité des lacs de pêche au Pavillon des Portes de l’Enfer, dans la réserve faunique des Laurentides, a toujours été la marque de commerce du site. Cet été plus que jamais, les amateurs sont comblés.

Certains pêcheurs qui vont lire cette chronique ne seront pas d’accord parce qu’ils ont eu de la difficulté. Mais dans l’ensemble, ce site connaît une de ses meilleures saisons en termes de résultats de pêche.

Je me suis rendu pêcher aux Portes pour une journée spéciale. J’accompagnais le gagnant de l’encan de la Fondation de la faune, Claude Tavara, qui avait remporté la mise pour passer une journée de pêche avec moi. C’était la deuxième fois qu’il remportait l’encan.

Nous avons pêché sur le lac Thérèse, un lac très connu des pêcheurs qui fréquentent le secteur. Il ne nous a fallu que deux heures et demie pour capturer les 30 truites auxquelles nous avions droit.

TRÈS BONNE SAISON

À notre retour au poste d’accueil, nous avons discuté avec le gérant, Marc Laperrière. Il nous a mentionné que la pêche à succès se prolonge depuis plus longtemps cette saison.

« La température fait en sorte que l’eau des lacs est plus froide. La truite mord toujours très bien. Nous avons vraiment une très bonne saison. »

Personnellement, je pêchais avec une soie calante, avec un bas de ligne et deux mouches, deux modèles différents de Muddler Minnow, soit la conventionnelle brune et l’autre avec la queue rouge et une petite aile blanche sur le dessus. Les truites enragées sautaient dessus. Mon compagnon utilisait pour sa part une canne à lancer léger avec au bout une Lake Clear de couleur argent et bronze. Lui aussi, les truites se succédaient en rafale sur sa ligne. Plusieurs spécimens atteignaient la demi-livre.

CURE DE RAJEUNISSEMENT

La direction de la réserve faunique des Laurentides a décidé de faire une cure de rajeunissement de ses installations dans le secteur.

« Nous avons un projet de rénovations qui va s’étendre sur plusieurs années, d’expliquer le gérant. Ce que nous avons réalisé cette saison, c’est principalement la rénovation de la salle à dîner, à l’intérieur et à l’extérieur, de même que la partie hébergement du personnel qui est situé au deuxième étage du bâtiment. Nous sommes à terminer la rénovation du bureau d’accueil. Le camp corporatif a aussi été revampé. »

Certaines améliorations ont aussi été apportées aux chalets.

« Pour les chalets 4 et 5, qui sont rattachés à la salle à dîner, la fenestration a été changée et les salles de bain ont aussi été refaites. Pour les autres chalets, tous les lits et matelas ont été changés de même que la décoration. Nous avons voulu redonner une nouvelle vie aux chalets tout en améliorant le confort de nos pêcheurs. »

REPAS

Les forfaits sont toujours offerts en plan américain. Il y a eu toutefois des changements importants.

« Pour la salle à dîner, le soir, le service débute à 18 h 30, jusqu’à 20 h. Pour les déjeuners, le matin, ils sont livrés directement dans les chalets des pêcheurs, en suivant le choix qu’ils ont fait la veille. Pour ceux qui le désirent, la pêche du soir est possible. Ils doivent arriver à leur chalet pour 8 h. Le service du souper dans leur chalet est possible jusqu’à 20 h 30. »

Pour le midi, un lunch froid est offert. Si vous décidiez de vous lancer pour faire un shore lunch, c’est votre responsabilité.

« Cette saison, il n’y a plus de service de guide aux Portes, précise le gérant. Alors, le pêcheur a le choix de manger le lunch que nous lui fournissons où, s’il veut se faire un shore lunch, il doit s’organiser pour avoir avec lui tout le nécessaire. Nous ne fournissons aux pêcheurs que la grille et le bois. »

Marc Laperrière ajoute que ses hommes n’ont qu’une mission auprès des visiteurs de la réserve afin qu’ils profitent d’un séjour de qualité.

« Je suis très fier de mon équipe qui n’a qu’une devise, aider les gens à vivre une expérience de pêche digne des Portes de l’Enfer. »

Pour en savoir plus sur ce site exceptionnel, vous pouvez vous rendre sur le site www.sepaq.com sous l’onglet de la réserve des Laurentides, ou encore téléphoner au (418) 528-6868.