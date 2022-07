Un homme abattu par la police à Saint-Jean-sur-Richelieu; une femme et un ado gravement blessés

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a annoncé mercredi le déclenchement d’une enquête sur la mort d’un homme de 48 ans au cours d’une intervention policière à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Selon les premiers éléments d’information, le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu a été appelé peu après 2 h au sujet d’un homme indiquant au 911 qu’il venait de commettre l’irréparable.

Rendus en urgence au domicile de l’individu sur la rue du Biat près de la rue Comeau, les policiers ont été confrontés à un homme armé d’un couteau, a indiqué le BEI.

Dans la foulée, des coups de feu ont été tirés et le quadragénaire a été atteint par au moins un projectile. Il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.

À l’intérieur de la résidence, une femme et un adolescent ont été trouvés avec des blessures graves. Ils ont été transportés à l’hôpital et on craint sérieusement pour la vie de la femme.

Une autre personne qui se trouvait à l’intérieur du domicile n’a pas été blessée.

Six enquêteurs ont été chargés d’enquêter sur les circonstances de ce drame, alors que l’enquête parallèle a été confiée à la Sûreté du Québec (SQ) qui agira à titre de service de police de soutien.