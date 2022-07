Les nouveaux mariés rêvent de voyager

Après deux années à ronger leur frein, les amoureux qui ont uni leur destinée rêvent plus que jamais de propager leur amour aux quatre coins du monde, laisse entrevoir un sondage mené au Québec pour le compte d’Expedia.

Selon le coup de sonde, un peu plus du tiers (35 %) des couples québécois prévoient désormais s’offrir une lune de miel plus longue qu’initialement prévu.

De plus, 39 % des couples comptent même s’offrir plus d’une lune de miel, généralement sous la forme d’un voyage de courte durée suivant leur mariage, suivi d’un périple de plus longue durée éventuellement.

Pour assouvir leur envie de voyage, jusqu’à 31 % des couples proposent, parmi leur liste de cadeaux de mariage, de contribuer à un fonds pour financer le voyage de leurs rêves, a souligné Expedia en notant que 70 % des couples dépensent plus pendant une lune de miel que lors d’un voyage traditionnel.

«À la suite de la pandémie, les couples sont clairement déterminés à vivre une lune de miel incroyable. Pour plusieurs couples, cela comprend des vols, des hébergements luxueux, et même des activités romantiques à destination», a souligné la porte-parole d’Expedia, Christie Hudson.

Le sondage se base sur les réponses de 500 couples québécois qui ont été cumulés au cours du mois de juin.