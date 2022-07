Licornes de la réno

Le comité bénévole Pro’Action de Promutuel existe depuis 2013 et vise à venir en aide aux personnes ou associations qui en font la demande. Quelques employés offrent leur temps de façon bénévole pour répondre aux demandes, lesquelles sont faites par les employés ou directement sur le site web de Promutuel. D’ailleurs, ce comité est en pleine restructuration avec certains projets, notamment celui au Camp Portneuf. En plus de s’associer financièrement au projet, Promutuel Assurance, par son comité Pro’Action, est devenue une des Licornes de la rénovation, le temps d’un après-midi, le 6 juillet dernier avec les travaux de rénovation du Projet Licorne, un nouveau carrefour destiné aux aînés dans Portneuf. Sur la photo : Yves Brouillette, secteur commercial ; Louise Légaré, agente ; Laurie Jobin, directrice des ressources humaines, et Annie Thériault, ressources humaines, tous de Promutuel.

La Smith mobile

Un an après le lancement de la Smith Mobile, La Maison Smith annonce la mise en route de deux camions supplémentaires dans les rues de Québec pour la saison. En activité cinq jours par semaine, du 1er mai au 1er octobre et lors des belles fins de semaine d’automne jusqu’en décembre, la Smith Mobile compte plus de 130 sorties et 10 000 clients servis à ce jour. Avec sa présence aux divers événements, la marque s’est exposée devant plus de 250 000 personnes. La Smith Mobile se prépare pour le Festival Cigale à la baie de Beauport en août et au Marathon de Québec en octobre, en plus du site du quai des Cageux où les chances de croiser le fameux camion sont très élevées. Le calendrier des sorties de la Smith Mobile est disponible en ligne au smithcafe.com et partagé régulièrement sur les médias sociaux.

Après la cloche

Pour les familles défavorisées, le dernier jour d’école marque la fin des initiatives de soutien alimentaire scolaire qui permettent aux jeunes d’étudier le ventre plein. Le programme Après la cloche a été créé pour remédier à la situation. Pour une 6e année, Moisson Québec participe au programme de Banques alimentaires Canada en distribuant 8400 sacs de collations dans l’ensemble de son territoire (de Portneuf à Charlevoix et de Lotbinière à Stoneham) via 13 organismes accrédités. Ce programme est essentiel puisque les enfants représentent 40 % des utilisateurs des services d’aide alimentaire dans la grande région de Québec. Il est possible de faire un don sur le site web de Moisson Québec ou par téléphone au 418 682-5061. Des reçus fiscaux seront remis pour les dons de 20 $ et plus.

En souvenir

Le 27 juillet 2012. Ouverture des Jeux olympiques d’été de Londres devant 80 000 spectateurs, plus d'un milliard de téléspectateurs et des dizaines de personnalités, au Stade olympique de Stratford (photo), dans l'Est de la capitale britannique. Au total, 204 nations participent au défilé suivi de l'ouverture officielle des Jeux par la Reine Elizabeth II, et par les serments des athlètes et officiels.

Anniversaires

Mgr Gérald Cyprien Lacroix (photo) 25e évêque et le 15e archevêque de Québec, Primat du Canada, 65 ans...Jordan Spieth, golfeur professionnel américain de la PGA, 29 ans...Jean-Luc Lavoie, président de la société Saint-Vincent de Paul de Québec, 37 ans...Alex Rodriguez, ex-joueur de baseball américain (Yankees), 47 ans...Paul Ahmarani, comédien et acteur québécois, 50 ans...Patrick Labbé, comédien de télé et de cinéma, 52 ans...André Moose Dupont, défenseur de la LNH (1970-83: Rangers, Flyers, Nordiques), 73 ans...Édith Butler, chanteuse, 79 ans...Isabelle Aubret, chanteuse française, 84 ans.

Disparus

Le 27 juillet 2021 : Dusty Hill (photo), 72 ans, bassiste et l’un de ses principaux membres du groupe américain ZZ Top... 2020 : Bernard Cleary, 83 ans, qui a enseigné le journalisme à l’Université Laval, ardent défenseur des droits des Premières Nations, et qui a terminé sa carrière comme député du Bloc québécois à Ottawa de 2004 à 2006... 2015 : Me Alphonse Lacasse, 75 ans, associé fondateur du cabinet d’avocats Joli-Cœur Lacasse de Québec... 2017 : Sam Shepard, 73 ans, acteur américain, dramaturge, auteur, scénariste et réalisateur... 2017 : Me Ghislain K.-Laflamme, 79 ans, ex-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, directeur principal des relations publiques (Québec) de la SAQ (1999 à 2004)... 2017 : Gilles Tremblay, 85 ans, grand compositeur québécois de musique contemporaine... 2015 : Achille Muzzillo, 76 ans, un des plus vieux barbier (coiffeur) de la ville de Québec (Salon Achille Muzzillo) ... 2003 : Bob Hope, 100 ans, institution du show-business américain pendant sept décennies.