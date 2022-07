Nous vivons dans l'ère du soupçon

En 1956, la romancière française Nathalie Sarraute a publié un essai sur la littérature intitulé L’Ère du soupçon.

L’ère des certitudes est terminée, disait-elle en substance.

Aujourd’hui, le rôle du romancier n’est pas de rassurer le lecteur en lui faisant croire que le monde a du sens.

C’est au contraire de montrer le monde tel qu’il est : absurde, incompréhensible.

L’homme moderne ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux.

Il ne sait plus qui croire, quoi croire.

La seule chose qu’il peut faire est de douter.

LA DERNIÈRE FIGURE D’AUTORITÉ

Soixante-six ans après la publication de L’Ère du soupçon, les mots de Nathalie Sarraute résonnent avec encore plus de force.

Regardez ce qu’on a appris cette semaine concernant la recherche sur l’Alzheimer.

Ça fait 15 ans que les scientifiques du monde entier basent leurs recherches sur des données falsifiées !

Des données fausses ! Qui ont été créées de toutes pièces par un chercheur sans foi ni loi qui voulait devenir une star !

Quinze ans de recherche jetés aux poubelles ! Des milliards de dollars dépensés en pure perte !

Tout ça, à cause d’un fraudeur !

Il n’y a plus beaucoup de certitudes, dans la vie. Qui croit encore aux politiciens ? Au système de justice ? À la police ? Aux journalistes ?

On dirait que toutes les figures d’autorité ont été jetées en bas de leur socle.

Mais il restait une figure d’autorité crédible.

Le scientifique.

La science, ça c’est du solide ! Avec la science, on n’est plus dans le domaine des opinions, mais dans celui des faits !

On peut faire confiance à la science !

MÊME LA SCIENCE PEUT MENTIR

Eh bien, même cette statue a été déboulonnée, cette semaine.

La recherche sur l’Alzheimer ? Les avancées stupéfiantes dont on ne cessait de nous parler ?

Le médicament tant attendu, que des hommes et des femmes qui portent une chienne blanche (symbole de l’objectivité) étaient en train de fabriquer en laboratoire ?

Du vent.

Même la science peut mentir.

Même la science peut se tromper.

Même la science peut nous leurrer.

Même les scientifiques peuvent être cupides, ambitieux, malhonnêtes.

Nathalie Sarraute avait raison, plus qu’elle ne le pensait.

Nous vivons maintenant dans l’ère du soupçon.

La prochaine fois qu’on va nous annoncer une avancée prometteuse et spectaculaire dans tel ou tel domaine de la recherche scientifique, on va se dire : « Ouan... C’est ce qu’on nous a promis avec l’Alzheimer, et regardez ce que cela a donné. Rien ».

L’ÈRE DES COMPLOTS

Pas étonnant que les théories du complot foisonnent.

« Il y a une fissure dans chaque chose et c’est comme ça que la lumière entre », disait Leonard Cohen.

Eh bien, on pourrait aussi dire le contraire.

Il y a une fissure dans chaque certitude que nous avons, et c’est comme ça que le doute s’immisce.

Le cynisme.

L’obscurité.

Quand on ne peut plus se fier aux scientifiques, bordel, à qui peut-on se fier ? Comment des données erronées, falsifiées, ont-elles pu être prises au sérieux par autant de scientifiques aussi longtemps ?

« Je sais que je ne sais pas, disait Jean Gabin. Mais ça, je le sais. »

C’est ce qu’il nous reste.

Le doute.

Pas facile de vivre en doutant...