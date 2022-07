Omnium Banque Nationale à Toronto: des laissez-passer pour Marino, Zhao et Sebov

Les Canadiennes Rebecca Marino, Carol Zhao et Katherine Sebov ont obtenu les trois laissez-passer de l’Omnium Banque Nationale et pourront ainsi profiter de l’appui de la foule le mois prochain à Toronto.

Elles rejoignent donc la Québécoise Leylah Annie Fernandez, de même que Bianca Andreescu, dont les noms figuraient déjà au tableau principal en vertu de leur classement.

«Rebecca, Carol et Katherine seront très motivées à l’idée d’affronter les meilleures du monde et, qui sait, de créer des surprises, a commenté Karl Hale, directeur de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, dans un communiqué publié mercredi. Elles pourront compter sur l’appui d’une foule passionnée et elles jouent toutes les trois avec beaucoup de confiance en ce moment.»

Marino, actuellement 109e raquette au monde, a momentanément réintégré le top 100 mondial pour une première fois en plus de 10 ans, plus tôt au mois de juillet. L’année dernière à Montréal, elle avait vaincu Madison Keys et Paula Badosa pour accéder au troisième tour. Défaite par Aryna Sabalenka, elle avait malgré tout réalisé sa meilleure opération en carrière dans un tournoi WTA 1000.

Plus tôt cette saison, elle s’est qualifiée pour le tournoi de Miami où elle s’est ensuite inclinée en première ronde.

Zhao (187e) se présentera quant à elle dans son Ontario natal forte de deux titres ITF au cours des dernières semaines. Elle n’a participé qu’à un tournoi de la WTA cette saison. C’était au Maroc au mois de mai et elle a été éliminée d’entrée de jeu.

Sebov (298e) a quant à elle accédé à la demi-finale de trois des quatre derniers tournois ITF auxquels elle a pris part.

Victoria Mboko, 15 ans, et Kayla Cross, 17 ans, toutes deux du Canada, ont par ailleurs reçu des laissez-passer pour les qualifications.

Les activités commenceront le 6 août à Toronto avec les qualifications, tandis que les matchs des tableaux principaux débuteront à compter du 8 août. La finale doit avoir lieu le 14 août.