Prison ferme pour deux policiers restés passifs pendant le meurtre de George Floyd

La justice américaine a condamné mercredi deux policiers à de la prison ferme pour être restés passifs pendant le meurtre de George Floyd, un drame qui avait suscité des manifestations monstres contre le racisme en 2020.

Le juge fédéral Paul Magnuson a prononcé des peines de trois ans de détention pour Alexander Kueng, 28 ans, et trois ans et demi pour Tou Thao, 36 ans, lors d’une courte audience dans un tribunal de Saint-Paul.

Les deux hommes avaient été reconnus coupables en février de «violation des droits civiques» de l’Afro-Américain en même temps qu’un troisième agent, Thomas Lane, qui a lui écopé la semaine dernière d’une peine de deux ans et demi de prison.

Seconds rôles de ce drame aux répercussions planétaires, les trois hommes étaient accusés par la justice fédérale de ne pas avoir apporté les secours nécessaires à George Floyd lors de son agonie sous le genou de leur collègue Derek Chauvin.

Ce dernier, qui avait maintenu la pression sur le cou du quadragénaire noir pendant près de dix minutes, a lui été condamné à 21 ans de prison par la justice fédérale.

Les différences entre les peines prononcées contre ses trois collègues tiennent en partie à leur expérience — Thomas Lane et Alexander Kueng étaient de nouvelles recrues avec très peu de patrouilles à leur actif — et à leur attitude le jour du drame.

Contrairement aux deux autres qui n’étaient pas du tout intervenus, Thomas Lane avait suggéré de placer George Floyd sur son flanc et avait tenté de le réanimer à l’arrivée des secours.

Le 25 mai 2020, un commerçant de Minneapolis avait appelé la police pour accuser George Floyd d’avoir écoulé un faux billet de 20 dollars dans son magasin.

Après avoir peiné à faire entrer dans leur véhicule cet homme à la stature imposante et à la conduite erratique, ils l’avaient plaqué au sol, menotté. Derek Chauvin s’était installé sur son cou, les deux nouveaux à ses côtés, tandis que Tou Thao gardait les passants affolés à distance.

Ils n’avaient plus bougé, malgré les râles du quadragénaire et sa perte de conscience.

La scène, filmée et mise en ligne, avait déclenché d’immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà, et continue de nourrir une réflexion sur le passé raciste de l’Amérique.

En parallèle des poursuites engagées par la justice fédérale, la justice de l’État du Minnesota a condamné Derek Chauvin pour meurtre à 22 ans et demi de prison, et a inculpé ses trois collègues de «complicité de meurtre».

Thomas Lane a plaidé coupable et attend sa sentence, qu’il pourrait purger en même temps que la peine fédérale. Le procès des deux autres doit se tenir à l’automne.