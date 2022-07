Profilage racial à Repentigny: un homme gagne sa cause

Deux policières de la ville de Repentigny ont bel et bien fait preuve de profilage racial envers un homme noir, a conclu le Tribunal des droits de la personne.

Dans sa décision rendue publique mercredi, le Tribunal a conclu que le plaignant, M. Ducas, «a subi une atteinte discriminatoire à son droit à la sauvegarde de sa dignité» et qu’il a été victime de «profilage racial de la part des policières de la ville de Repentigny».

D’après les faits rapportés par M. Ducas, alors qu’il roulait au volant de sa BMW le 8 décembre 2017, deux policières l’ont suivi sur une longue distance avant de l’intercepter et de lui demander si le véhicule lui appartenait, de s’identifier, et de lui réclamer ses papiers. Sans explication sur le motif de cette interception, le plaignant avait alors refusé de s’identifier, ce qui avait mené à son arrestation, menottage, fouille et remise des constats d’infraction.

M. Ducas avait alors déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui a ensuite porté la cause devant le Tribunal des droits de la personne.

La juge a estimé que l'interpellation policière constitue «un traitement différencié découlant de préjugés et de biais inconscients entretenus à l'égard d'un homme noir conduisant un véhicule de luxe».

«Le Tribunal est convaincu que les policières n'auraient pas fait demi-tour s'il avait été blanc», peut-on également lire.

La juge a octroyé des dommages moraux de 8000 $ a M. Ducas, alors que, selon la Commission, il demeure «extrêmement bouleversé par les événements à ce jour».

«Un pas dans la bonne direction»

«C'est un début, un pas dans la bonne direction de reconnaître le profilage racial à Repentigny. Mon cas n'est pas unique et malheureusement, il reste beaucoup de travail à faire. Le profilage avec ses effets pervers mine grandement la confiance des communautés racisées envers la police», a commenté M. Ducas.

De son côté, la Commission a indiqué dans un communiqué diffusé mercredi être toutefois déçue que le jugement ne donne pas suite à sa demande à la ville de Repentigny de «se doter d’une politique anti-profilage» et de «procéder à la collecte de données concernant l'appartenance raciale perçue ou présumée des personnes qui sont interceptées».