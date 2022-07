Rogers et Shaw reportent la date de la fusion

Les géants des communications Rogers, Shaw et le Shaw Family Living Trust ont annoncé mercredi matin qu’ils reportaient la date limite de la fusion proposée de Rogers et Shaw au 31 décembre 2022.

Dans un communiqué conjoint, les entreprises affirment vouloir ainsi démontrer «leur volonté de mener à bien cette alliance transformationnelle».

«Rogers et Shaw poursuivent le processus de cession de Freedom Mobile à Québecor selon les modalités prévues dans l’entente divulguée précédemment. La négociation des documents définitifs de la transaction progresse, et les parties fourniront une mise à jour en temps voulu», peut-on également lire.

Le montant de l’acquisition, conclu par Québecor avec Rogers Communications et Shaw Communication, est évalué à 2,85 milliards $, selon les trois entreprises.

Cette transaction, annoncée en juin dernier, reste soumise à l’examen du Bureau de la concurrence et du Tribunal de la concurrence, et à l’approbation du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, ainsi qu’aux autres conditions de clôture habituelles.