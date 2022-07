Tout le monde a le droit de vivre, même les trans

Je suis la vieille mère d’un garçon qui n’était pas né dans le bon corps. Quand il était petit, je l’ai vu se débattre avec ses démons, alors que son père et mon fils aîné se moquaient de sa lubie de vouloir se déguiser en fille.

Peu à peu, il s’est éloigné de la famille pour se trouver des raisons de continuer à vivre dans un corps qu’il n’acceptait pas. Il a quitté notre région et ne me donnait des nouvelles qu’à l’occasion, surtout quand il s’était assuré que son père et son frère n’en sauraient rien.

En 2000, à 37 ans, il a opéré son changement de sexe. Je ne pense pas que par la suite il n’ait jamais été vraiment heureux, car il a cessé complètement de venir me visiter et ne m’a plus appelée.

Quand son père est décédé, il ne s’est pas présenté aux funérailles. Son frère en a fait tout un cirque, même si, dans le fond, ça faisait son affaire qu’il soit disparu de notre vie.

J’ai vendu la maison pour aller habiter en résidence. Une de mes nièces qui avait continué à le fréquenter m’a mise au courant qu’elle l’avait croisé lors d’un concert du festival de jazz cet été. Il semblerait d’après elle qu’il était dans un piètre état et elle soupçonne que sa santé mentale puisse être affectée. Je sais qu’elle pourrait me mettre sur sa trace si je le lui demandais, mais je ne sais plus quoi faire vu que mon autre fils ne me pardonnerait pas cet effort pour renouer avec son frère.

Qu’est-ce qu’on fait Louise dans des cas comme ça ? Rendue à 83 ans, je n’ai plus le ressort pour faire face à d’aussi grosses responsabilités, même si je m’en veux de l’avoir abandonné en chemin. Un conseil serait apprécié.

Anonyme

Si vous reconnaissez l’avoir abandonné en chemin, vous portez donc une part de responsabilité dans le fait qu’il n’a plus donné signe de vie. Si en plus vous reconnaissez qu’il a autant de droits comme être humain que son frère, c’est à vous de prendre l’initiative de le rejoindre afin de renouer le lien. C’est à vous aussi de décider si vous gardez secret ce lien qui risquerait d’en perturber d’autres.

Je vous signale que la Fondation Émergence qui s’est donné comme mission de dénoncer les violences envers les personnes LGBTQ+ pourrait vous orienter vers un organisme pouvant vous guider dans votre démarche. On la joint au : 438 384-1058. N’hésitez pas non plus à prendre appui sur la cousine qui garde encore un lien avec lui.