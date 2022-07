Un joyeux festival s’installe à Mont-Tremblant

Un tout nouveau festival d’humour s’installe pour les prochains jours à Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Pour sa toute première édition qui débute ce jeudi, le Festival Joyeux Mont-Tremblant présentera entre autres une soirée d’humour avec Mario Tessier et une soirée de style Gala avec Mado Lamothe et ses invités Martin Vachon, Nadine Massie, Oussama Fares, Stéphane Poirier et Audrey Baldassar.

L’animateur Mario Langlois animera quant à lui la soirée «Safarir... À la radio», petit frère radiophonique du célèbre magazine satirique, le 30 juillet. L’émission qui comprendra des imitations, parodies, sketchs et chroniques humoristiques sera, pour l’occasion, enregistrée devant public et retransmise en direct sur la page Facebook de la station CIME-FM.

Jean-Marie Corbeil, qui porte les chapeaux de président, directeur artistique et porte-parole du Festival, va présenter son nouveau spectacle solo «Fouille à nu» le 29 juillet, tandis que Patrick Cottet Moine y présentera le sien la veille, à l’église du Lac Mercier au village de Mont-Tremblant.

Une foule de spectacles gratuits, comprenant du théâtre de rue, des magiciens et des spectacles musicaux, se dérouleront au nouvel espace public de la rue de Saint-Jovite.

Le Festival Joyeux Mont-Tremblant à lieu du 28 au 30 juillet.