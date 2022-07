Visite du pape: très peu de fidèles sur les Plaines

À quelques heures de l'arrivée du Pape François, les fidèles se font plutôt rares sur les plaines d'Abraham.

Quelques centaines de pèlerins ont pris place le long des clôtures mais il est plutôt facile de circuler sur les Plaines, a observé Le Journal, vers 13h45.

Il n’y a à peu près personne sur les Plaines à quelques heures de la venue du pape. pic.twitter.com/Ny8yxKguhs — Patrick Bellerose (@PatBellerose) July 27, 2022

Plusieurs dizaines de personnes ont aussi pris place devant la grande scène où sera retransmis le discours du Saint-Père.

Photo Agence QMI, René Leclerc

Photo Agence QMI, René Leclerc

Un peu après 13h30, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a indiqué que les entraves étaient mises en place pour accueillir le convoi du pape. Grande Allée est désormais fermée entre les rues Claire-Fontaine et Honoré-Mercier.

Le SPVQ précise toutefois que la circulation est « fluide sur le réseau routier municipal ».

La Grande-Allée est vide

À 14h, la Grande-Allée était pratiquement vide. Même les terrasses des restaurants qui sont habituellement garnies au cœur des vacances ne comptaient que quelques clients. Pourtant, l’endroit est idéal pour voir passer de très près le cortège du pape.

Louise Larocque, Guy Hott, Hélène Rochon et Robert Larocque ont fait la route de LaChute pour voir le pape François. Ils se sont installés vers 13h30 avec leurs chaises le long de Grande-Allée dans l’espoir de saluer le Saint-Père dans sa Fiat 500.

«C’est le chef de l’Église et ça nous intéressait de le voir au moins une fois dans notre vie», a expliqué Robert Larocque. Le groupe est arrivé à Québec en fin de semaine dernière profitant de l’occasion pour aller à la fête Sainte-Anne et pour visiter la grande région de Québec.

Quelques fidèles sur la route de l’Aéroport

Photo Jean-François Racine

Une heure avant le passage du pape François, la foule reste très clairsemée dans le secteur de la route de l’Aéroport.

Tout au plus, on compte environ deux à trois cents personnes sur une distance d’un kilomètre entre la rue Principale, sur le territoire de l’aéroport, et l’intersection Jules-Verne, plus au sud. À cet endroit, plusieurs des spectateurs sont des citoyens vivant à proximité.

Photo Jean-François Racine

«Moi je suis allé à la béatification de Jean-Paul II à Rome. Je suis très croyant et j’espère qu’il va y avoir beaucoup de monde. C’est un pape humble et très rassembleur», affirme Léopold St-Pierre.

«Un pape, c’est un pape. C’est bien important pour moi. C’est comme le petit Jésus, il y en a juste un», a ajouté Aline Cloutier, qui a fait le trajet de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour voir passer le cortège. La dame aurait voulu assister à la messe en personne, mais la crainte de la Covid-19 combinée à son cancer du poumon a freiné son élan religieux.