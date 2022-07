CROTEAU, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juillet 2022, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gilles Croteau, époux de feu madame Madeleine Samson, fils de feu madame Laura Desrochers et de feu monsieur Victorien Croteau. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances en présence du corps le dimanche 31 juillet 2022 de 19h à 22h au. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Lynn Lachance) et feu Marie; ses petits-enfants: Jérôme (Emy-Lee Garant), Alexandre (Alicia Guay) et Mariève (Julien Poirier Godon); sa sœur: Yvette Croteau (feu Maurice Lefebvre); sa belle-sœur: Louise Garant (feu Georges-Étienne Samson); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille Croteau remercie chaleureusement tout le personnel de la Résidence Déziel de Lévis qui l'a accompagné au cours des dernières années.