TARDIF, Gérard



Au Centre d'hébergement de La Prairie, le 17 juillet 2022 à 86 ans et 9 mois est décédé monsieur Gérard Tardif, époux de Yvette Boucher, fils de feu Marie-Anna Veilleux et feu Paul-André Tardif. La famille recevra les condoléancesde 12h à 13h30 enIl laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Christine Hamelin), Claude (Régina Teixeira), Sylvie, Pierre (Martine Baron), Francine (Michel Maheux), Philippe (Karen Sachse), ses 15 petits-enfants ainsi que ses 10 arrière- petits-enfants. Il était le frère de feu Jean-Rock, Claire, feu Cécile, feu Anne-Marie, feu Denise, Andrée, sœur Michelle, François, Gaétane, Nicole, Jeanne, Raymonde, Charles, feu Marc, Lucie ainsi que leur conjoint, conjointe. De la famille Boucher, il laisse dans le deuil: Marielle, feu Gérard, Jacques, Henri, Jean-Thomas, Louise, Denise, Marcel, Lorraine ainsi que leur conjoint, conjointe. Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents, neveux et nièces estimés. La direction a été confiée àLa famille remercie chaleureusement tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de La Prairie pour tous les bons soins prodigués et leur empathie à l'égard de leur père. Nous tenons aussi à remercier ses frères et sœurs pour leur support et leur empathie. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec au https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/