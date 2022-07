PARADIS, Annette Bélanger



Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint- Romuald, le 15 juillet 2022, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Annette Bélanger, épouse de monsieur Paul-Henri Paradis, fille de feu monsieur Albert Bélanger et de feu madame Marie-Anna Martineau. Native de La Durantaye, Bellechasse le 29 octobre 1935, elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. '' Heureux ceux qui croient sans avoir vu'' Annette avait cette foi inébranlable depuis sa tendre enfance sans jamais ressentir l'ombre d'un doute. Maintenant, elle voit ! Elle continuera de veiller sur son mari, sa famille et ses amis. Elle laisse dans le deuil son ''chéri'' son ''P.H'', Paul-Henri Paradis qui l'a accompagnée avec douceur, bonté et patience depuis leur mariage en 1988. Elle quitte aussi les fils de Paul-Henri : Stéphane Paradis et Philippe Paradis et ses trois petits-enfants. Annette était la sœur de feu Rachel (feu Gérard Perreault), feu Sœur Pauline s.c.q., feu Roland (Micheline Lemelin et leurs filles Danie (Pierre) et Sonia (Mario)), Clément (ses enfants Martin (Manon) et Sophie), Hélène (Léonard Larochelle et leurs filles Marie-France (Marc) et Manon (Christian)) et Aline (Paul-Émile Gendron). Tous les membres de la famille Paradis sont attristés par son départ : feu Robert (Lisette Lemieux), Jean-Guy (Monique Losson), Roger (Lise Drolet), Jacqueline (feu Denis McNeil), Gaston (Madeleine D'Anjou), Claude (Gisèle Vézina), Gisèle (Pierre Fournier), Réjean (Anne Thibault) et Jocelyn (Linda Chabot) et leurs enfants qui étaient très appréciés par Annette. Ajoutons aussi cousins, cousines, et tous ses amis qui lui étaient très chers. Nous tenons à remercier chaleureusement sa sœur Hélène; ses nièces Danie et Sonia Bélanger pour leur présence réconfortante dans ses derniers moments. Remerciements sincères au personnel du 3e étage de Chanoine- Audet pour leur dévouement remarquable et les bons soins prodigués dans la dignité.La famille recevra les condoléances au complexeà compter de 11h30.Un ultime hommage lui sera alors rendu pour célébrer sa vie de grande croyante et de dévouement auprès des jeunes. Les cendres seront déposées dans le Columbarium du Complexe Claude Marcoux (Groupe Garneau).