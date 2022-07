GINGRAS, Dr Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juillet 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé Docteur Claude Gingras, époux de madame Claire Fortier, fils de feu Docteur Roland Gingras et de feu madame Mathilde Garant. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Mireille Nadeau), Annie (Tommy Lemay) et Éric; ses petits-enfants: Isabelle, Philippe, Olivier et Gabriel; son frère et sa sœur: Suzanne (Yvon Paquet) et Dr René (Marguerite Cayer); son beau-frère feu André Fortier (feu Marthe Rivard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe soignante de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/. La famille vous accueillera aule vendredi 29 juillet 2022 à compter de 19h à 22h et le samedi le 30 juillet de 11h à 13h au complexe Blais, Gilbert & Turgeon.