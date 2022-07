LAVERDIÈRE, Alain



À son domicile, le 21 juillet 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Alain Laverdière, époux de dame Lise Gosselin C.M. et fils de feu dame Gabrielle Métivier et de feu monsieur Simon Laverdière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auL'inhumation se fera ensuite en toute intimité avec les membres de la famille. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise Gosselin C.M.; sa fille Nancy Bédard (Nathalie Fortin); ses frères et sœurs: Bruno (Rita Bois), Richard (Louise Savard) et Odette; son beau-frère Paul Gosselin (Jacques Beaumont); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier pour leurs bons soins prodigués et leur grand humanisme les aides- soignants à domicile Christian, Rafael, Geneviève-Dominic et Lynda. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca