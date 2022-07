BÉDARD, Rodrigue



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 juillet 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rodrigue Bédard, époux de madame Colette Flamand depuis près de 60 ans. Il était le fils de feu madame Annette Tessier et de feu monsieur Jean-Baptiste Bédard. Il demeurait à Québec.Tout au long de sa vie et de sa carrière, Rodrigue a été impliqué dans le monde des affaires, notamment en tant que fondateur et président de La Maison du Cadeau Rodrigue Bédard et en participant activement au développement du Vieux-Québec. Il prenait à cœur de nombreux organismes de charité et a été membre de plusieurs conseils d'administration dont ceux de l'Hôtel-Dieu de Québec et de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claire, Odette, Louis (Isabelle Gagnon), Lucie et Mireille (Martin Dumas ainsi que ses enfants Amélie et Olivier); ses petits-enfants adorés: Rosalie, Jean-Philippe, Charles (Élise Pouliot), Simon, Antoine (Laurence Jacques), Émilie (Henrick Poitras), Laurianne, Anna-Rose et Alexandre; Il était le frère de feu Vincent (Denise Allard), feu Jean-Marc (Jeannine Giasson), Denise (feu André McClish), Pierre (Colette Borne), feu Benoît (Denise Tanguay), Louise (feu Antonio Labonté) et feu Simon; Il était le beau-frère des membres de la Famille Flamand: feu Jean-Charles (feu Laurette Nadeau), feu Jacqueline (feu Jacques E. Laflamme), feu Simone (feu Ange-Aimé Jacques), feu Marcel (feu Desneiges Lefrançois), feu Lucile (feu Gabriel d'Andrieu), feu André (feu Liliane Chamberland), Soeur Denise (Soeur de la Charité de Saint-Louis), feu Henri (Carmen Lefrançois), Lucien (Chantal St-Martin) Suzanne (Michel Valin), Micheline (feu Maurice Chabot), Robert (Rollande Chabot), feu René (feu Murielle Laberge) et Nicole (Jean-Guy Dubé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis proches. Il est parti rejoindre son frère Jacques et sa sœur Claire, décédés à un très jeune âge. Nous tenons à souligner le dévouement, l'humanité et la générosité des membres de l'IRDPQ qui en ont pris soin lors de sa réadaptation, de même que tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mardi 2 août 2022, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h et le mercredi 3 août 2022, de 11 h 15 à 13 h 15.. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485, rue Du Pont, Québec, Québec, Téléphone: 418 692-4248 Courriel: info@lauberiviere.org Site web: www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.