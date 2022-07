BOILY, Rosaire



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 janvier 2022, à l'âge de 100 ans, est décédé M. Rosaire Boily, époux de dame Georgette Boutet. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/52523. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : Marc (Sylvie Paquet), Gilbert (Ginette Martel), Réal (Colette Ferron), Chantale (Yves Thériault) ; ses petits-enfants : Suzie, Anne, Geneviève, Véronique, Sophie-Aude, Michèle, Maude ; ses arrière-petits-enfants : Laura, Thomas, Charlotte, Jade, son frère, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs : Jeanne D'Arc, André (Jeannine Morin), Jeannine Boutet (feu Jean-Pierre Mathieu), Micheline Boutet, Lorenzo Simard ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / www.fondation-iucpq.org