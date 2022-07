TESSIER, Lorraine



À son domicile, le 6 juillet 2022, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée subitement madame Lorraine Tessier, fille de feu monsieur Benoit Tessier et de feu madame Yvonne Charest. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Tessier était la soeur et la belle-soeur de feu Gaston (feu Réjeane Leboeuf), feu Marcel (feu Jeanne D'Arc Gendron), feu Fabien (feu Stella Gendron), feu Jean-Charles (feu Yolande Gagnon), feu Madeleine (feu René Mailhot), Jean-Paul (feu Thérèse Perreault), feu Thérèse (feu Paul-Emile Martin), feu Normand (feu Thérèse Lépine), feu Conrad (feu Thérèse Mayrand), Gaétan (Thérèse Martel), Lise (feu Jacques Naud). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org