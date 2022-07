PLOURDE, Gérard



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 10 juin 2022, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard Plourde, époux de madame Aline Bouchard. Il était le fils de feu madame Marie-Jeanne Boulay et de feu monsieur Ludger Plourde. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean (Susan Sheedy); son beau-frère Claude Bouchard (Yvonne Châteauvert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s, particulièrement les membres de la famille Gravel. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Marcel Bélanger), feu Béatrice (feu Robert Dionne), feu Jean-Paul (feu Jeannine Lefebvre), feu Robert, feu Jeannine (feu Raymond Pépin), feu Raymond (Cécile Plante); ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Bouchard. La famille tient à remercier les Dre Isabelle Levasseur, Dre Annie Quirion, ainsi que le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, QC téléphone: 418 527-0075 Courriel: information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.