CASVANEAN, Niculai (Nick)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Niculai (Nick) Casvanean, survenu le 21 juillet 2022, après un long combat contre le cancer. Il était le fils de feu George Casvanean et de feu Katherine Gettle. Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Robitaille; ses enfants: Lynn (John Kennedy) et Audra (Benoit Demers); son beau-fils Eric (Louise Corriveau); ses petits-enfants: Amanda, Shannon, Jonathan et Alyssa; ses frères et sœurs: feu Triain (feu Maria Bilos), feu Kenneth, feu Eugenia (feu Jean-Paul Ménard) et feu Sylvia (feu René Champagne); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CLSC ainsi que le Dr Michel Côté pour leur dévouement et les bons soins prodigués durant les dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.