TURMEL, Anna-Marie Morissette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Anna-Marie Morissette, épouse de feu M. Claude Turmel. Elle demeurait à Sainte-Marie. Notre mère a su, tout au long de sa vie, inculqué des valeurs familiales à nous, ses enfants. L'entraide entre autres est une de ses valeurs. Longtemps, Anna-Marie s'est impliquée auprès du Club des Fermières de Sainte-Marie et aussi de l'organisme communautaire Lien-Partage. Avant le décès de notre père, ils ont partagé une vie heureuse entre la maison, le chalet et la cabane à sucre. Lieux qui leur ont procuré de nombreux souvenirs de famille qui demeureront inoubliables. Après le départ de son Claude adoré, elle a vécu de belles années, partagées entre les réunions familiales, ses amies, et les voyages. La famille vous accueillera à lale samedi 30 juillet 2022 de 9h à 11h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Gislaine Vinet), Raymonde (Bernard Sylvain), Yves (France Boucher) et Daniel (Isabelle Lafrance); ses petits-enfants: Alexandra et Marie-Hélène, Valérie et Raphaël, Béatrice et Antoine; ses frères et sa sœur: Marcel (feu Marie-Berthe Vallée, Claire Castonguay), Bernard (Benjamine Landry), Rose (Bertrand Roy), Gérald (Nicole Hébert), feu Michel (feu Louise Roy), Gilles (feu Nicole Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jaqueline (feu Roméo Lambert), Carmen, feu Jean-Denis (Feu Olivine Boutin), Lucien (feu Léonette Pouliot), Henri-Louis (Pauline Morin), feu Éliette (Roger Couture), feu Raymonde, feu Marie-Paule, Louiselle (Benoit Marcoux), Clermont (Claudette Ferland). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement M. Gilles Morissette et Mme Karine Morissette ainsi que l'ensemble du personnel de la Résidence Kennedy et de la Résidence Le Conf'Or pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Veuillez compenser l'achat de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/ ou à la Paroisse Sainte-Mère de Jésus (Fabrique de Sainte-Marguerite) https://smdj.ca/financement-cva/