CÔTÉ, Jean-René



Au Centre Paul-Gilbert, le 15 juillet 2022, à l'âge de 82 ans est décédé monsieur Jean-René Côté, époux de Marguerite Paquet-Côté, fils de feu Josaphat Côté et de feu Marie-Anna Bouchard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Paul-André Lachance), France (Michel Genest) et Dany (Anne Comeau); ses petits-enfants: Sandy Rousseau (Michel Fortier), Bobby Rousseau, Angélie Côté et Justin Côté; ses arrière-petits-enfants: Antoine Fortier, Anna Fortier et Tommy Fortier; ses frères et sœurs: feu Omer (Anne-Marie Croteau), Rolande (feu Jean-Paul Letarte), feu Armand (feu Germaine Côté), Roger (feu Yvette Foisy, Rolande Lachance), feu Thérèse-Aline (feu Raymond Barrette), feu Marie-Paule (feu Jean-Paul Moreau), Aimé (feu Irène Moreau, Pauline Gaffe) et Florian (feu Lorette Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Julien (Doris Thibodeau), Jeanne-D'Arc (feu Rosaire Moreau), feu Thérèse (feu André Dion), feu Françoise (Jacques Tremblay (Jacqueline Brisson)), feu Colette (feu Alphonse Mailloux), Nicole (Gaston Fortier), Alice (Clément Daudelin), feu Pierrette (Noel Lemieux (Lorette Bibeau)) et Yolande (Pierre Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité du Carrefour du Centre Paul- Gilbert, ainsi qu'au personnel soignant du Margo. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera aule vendredi 29 juillet de 18h à 21h età compter de 9h.