DYOTTE, Yvon



Au CHSLD Christ-Roi, le 28 juin 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Yvon Dyotte, époux de feu Louise Laurendeau, fils de feu madame Flore Larivière et de feu monsieur Armand Dyotte. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Joanne Bilodeau), François (Marjolaine Routhier), Jean (Johanne Dubuc), André, Chantal (Pierre Gagné); ses petits-enfants: Raphaël (Valérie Minville), Marie-Pierre (Thiery Dansereau), Catherine (Simon Otis), Maxime, Michaël, Sébastien (Annie Bélanger), Justine et Antoine; ses arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes avec une déficience de l'audition (APDA), tél.: 418 623-5080, site web: www.apda.ca ou à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), tél.: 418 691-0766, site web: www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.