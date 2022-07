RODRIGUE, Christiane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Christiane Rodrigue, fille de feu Germaine Deslongchamps et de feu Antonio Rodrigue. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 17h à 19 h.Elle laisse dans le deuil sa seule et unique fille bien- aimée Sylvie; sa magnifique petite-fille Valérie (Guillaume); son petit-fils Kevin; ses 2 arrière-petits-fils adorés: Jacob et Justin; sa sœur Suzanne Bisson (Jacques Bard); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s ainsi que sa nombreuse clientèle pour qui elle était tant dévouée. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.